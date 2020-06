Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto macht sich selbstständig (16.06.2020)

Triberg (ots)

Ein kurioser Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Dienstag gegen 15.30 in der Wallfahrtstraße. Ein 59-Jähriger parkte seinen Ford in der abschüssigen Straße und vergaß, die Handbremse anzuziehen. Daraufhin machte sich der Wagen selbstständig und rollte über die Straße, bis er an einer Laterne vor einem Museum zum Stehen kam. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

