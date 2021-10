Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall mit E-Auto

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 04.10.2021, um 07.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Auto und einem Lkw auf der A6 im Bereich Frankenthal. Der Lkw war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Mannheim unterwegs. Als der Autofahrer den Lkw überholen wollte, verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Zunächst stieß er mit dem Lkw zusammen, dann schleuderte er über die Fahrbahn und krachte in die rechte Schutzplanke. Die Insassen wurden nicht verletzt. Am Lkw entstand nur leichter Sachschaden, am Auto des Verursachers Totalschaden - Gesamtschaden ca. 81.000 EUR. Da es sich bei dem Auto um ein Elektro-Fahrzeug handelte, musste der Wagen von der Feuerwehr Frankenthal geprüft werden, um weitere Gefahren auszuschließen. Anschließend konnte das Auto abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell