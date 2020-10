POL-SI: 32-Jähriger übersieht PKW - Frau leicht verletzt - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Ein 32-jähriger Mann war am Donnerstagmittag auf der B 54 in Burbach-Lippe unterwegs. In Höhe des Zollhauses fuhr der Mann in einen Kreisverkehr. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 53-jährigen Frau, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei dem Aufprall entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Die Frau wurde zudem leicht verletzt.

Noch während der Unfallaufnahme kam es an gleicher Stelle zu einem zweiten Vorfall. Ein LKW wollte an der Unfallstelle vorbeifahren. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der LKW-Fahrer weiter auf der B 54 in Richtung Autobahn. Eine eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen LKW verlief negativ.

