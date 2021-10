Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vemutlich Geldbeutel unterschlagen

Haßloch (ots)

Beamte der Polizei Haßloch wurden am Montag (04.10.21) zum Bahnhof gerufen, da es in einem Zug zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Bei der Klärung des Sachverhalts und der anschließenden Durchsuchung des Agressors, einem 35-jährigen Wohnsitzlosen, konnte in dessen Hab und Gut unter anderem ein Gelbeutel aufgefunden werden, der ihm nicht gehörte. Die Erklärung, dass er den Geldbeutel zufällig in Mannheim gefunden habe und gerade auf dem Weg war, diesen bei der Polizei abzugeben, war wenig glaubhaft. Der Geldbeutel wird dem vermeintlichen Verlierer nun auf behördlichem Wege zugestellt. Gegen den 35-jährigen wird ein Verfahren wegen Fundunterschlagung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell