Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. In elf Fällen Blutproben entnommen

Warendorf (ots)

Elf Mal veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe bei Autofahrern, die zwischen Freitagvormittag (29.1.2021) und Sonntagmittag (31.1.2020) bei Kontrollen, wegen Verkehrsverstößen oder aufgrund von Zeugenhinweisen auffielen. Bei neun Autofahrern standen die Männer oder Frauen offensichtlich unter Drogeneinfluss, was bei der Mehrzahl durch einen positiven Vortest bestätigt wurde. Eine Frau war zusätzlich alkoholisiert und fiel einem Zeugen durch ihre schlechte Fahrweise am Sonntagmittag auf der Dreesstraße in Freckenhorst auf. Die Polizisten stellten ihren Führerschein deshalb sicher. Ebenso den eines 19-jährigen Ahleners, der Samstagabend auf der Beckumer Straße in Ahlen kontrolliert wurde. Der Heranwachsende hatte nach einem Vortest zu urteilen Drogen zu sich genommen und stand unter dem Einfluss von Medikamenten. Am Sonntagvormittag erreichte die Polizei ein Hinweis auf einen 54-Jährigen in Albersloh. Als die Polizisten ihn kontrollierten und befragten, gab er spontan zu mit dem Auto gefahren zu sein. Da der Sendenhorster nach einem Atemalkoholtest deutlich alkoholisiert war, folgte auf hier die Blutprobe sowie Sicherstellung des Führerschein.

