Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermehrte Einbrüche und Einbruchsversuche in Dirmstein

Dirmstein / Leiningerland (ots)

Seit dem Mittwoch, d. 29.09.2021, bis einschließlich Montag, d. 04.10.2021, wurde insgesamt achtmal versucht in Wohnanwesen in Dirmstein einzubrechen. In zwei Fällen waren die Täter erfolgreich und entwendeten Bargeld in Höhe von insgesamt knapp 5.000,- Euro. Der durch das Aufhebeln der angegangenen Fenster und Türen entstandene Sachschaden bei diesen Einbrüchen und Einbruchsversuchen dürfte deutlich höher sein. In vielen Fällen wurde den Einbrechern der Zugang zu den Wohnanwesen, z.B. durch gekippte Fenster im Erdgeschoss, erleichtert. Tipp Ihrer Polizei: Schließen Sie Ihre Fenster und verschließen Sie Ihre Zugangstüren! Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neustadt/Wstr. unter der Tel.-Nr. 06321/854-4680.

