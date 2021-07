Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Straßenraub - Unbekannter überfällt 25-Jährigen und verletzt ihn schwer - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 30. Juni 2021, 15.30 Uhr

Ein unbekannter Räuber überfiel gestern Nachmittag auf der Apollinarisstraße einen 25-Jährigen, versuchte dessen Smartphone zu entreißen und verletzte ihn schwer.

Den ersten Ermittlungen zufolge wehrte sich der 25-Jährige gegen den unbekannten Räuber. Daraufhin schlug ihm der Täter mit einer Einkaufstüte ins Gesicht. In dieser Tüte befand sich ein Glasgefäß, das bei dem Schlag zerbrach. Der Geschädigte zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus musste.

Der Täter wird als 60 - 65 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben. Er hat kurzes graues Haar und war mit einer blauen Trainingsjacke, kurzer Jeans und Sandalen bekleidet.

Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt, dem Aufenthaltsort oder zur Identität des Täters machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0.

