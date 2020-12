Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken Auto gefahren und Widerstand geleistet

BergenBergen (ots)

Am Samstagabend war einem Polizeibeamten, der sich auf dem Weg zu seinem Dienstort in Bergen befand, ein 62-jähriger Fahrzeugführer in Bergen/ Bleckmar aufgefallen, der sein Fahrzeug nicht mehr sicher im Straßenverkehr führen konnte. Noch vor Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte hatte dieser Polizeibeamte versucht den Fahrzeugführer an der Weiterfahrt zu hindern, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem alkoholisierten Fahrzeugführer und dem Polizeibeamten kam. Im Verlaufe der Auseinandersetzung ist der Polizeibeamte so stark verletzt worden, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Nach dem Eintreffen eines Funkstreifenwagens ergab die anschließende Atemalkoholkontrolle bei dem betrunkenen Fahrzeugführer einen Wert von 1,51 Promille, der zur Anordnung einer Blutprobe führte. Auf den Fahrzeugführer warten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung sowie der Widerstandshandlung gegen den Polizeibeamten. Darüber hinaus ist der Führerschein von den Beamten beschlagnahmt worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell