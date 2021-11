Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim-Pattonville: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 13:15 Uhr und 14:00 Uhr wurde in ein Wohnhaus im Floridaring in Pattonville eingebrochen. Der Täter hebelte eine Balkontür im Hochparterre auf und durchsuchte im Anschluss mehrere Räume einer Wohnung. Ob ihm dabei Diebesgut in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

