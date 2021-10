Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kind rennt über rote Ampel

Nach einem Unfall kam eine 10-Jährige am Donnerstag ins Krankenhaus.

Gegen 15.30 Uhr rannte die 10-Jährige auf dem Gehweg in der Karl-Schefold-Straße in Richtung Olgastraße. Trotz roter Fußgängerampel rannte das Kind über die Straße. Eine 20-jährige VW Fahrerin konnte noch bremsen und anhalten. Zeitgleich fuhr auf dem linken Fahrstreifen ein 56-Jähriger mit seinem Audi. Dem prallte die rennende 10-Jährige in sein Fahrzeugheck. Mit Verdacht auf schwere Verletzungen kam das Kind in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand keiner.

