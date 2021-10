Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Vorfahrt missachtet

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch in Gerstetten.

Ulm (ots)

Gegen 14:45 Uhr fuhr eine 22-Jährige auf der Osterstraße in Richtung Ortsmitte. Sie bog mit ihrem VW nach links in die Straße Am Bahnhof ein. Vermutlich hat sie dabei einen BMW übersehen. Beim Abbiegen stießen die Fahrzeuge zusammen. Der VW prallte durch den Zusammenstoß gegen einen Mercedes. Der Mercedes stand an der Einmündung der Straße Am Bahnhof.

Bei dem Unfall erlitten die 22-Jährige und die BMW-Fahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Der BMW und der VW mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 27.000 Euro.

Info der Polizei: Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unachtsamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

