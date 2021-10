Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Tür aufgehebelt

Von Dienstag auf Mittwoch war in Göppingen ein Einbrecher zugange.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 6 Uhr. Ein Einbrecher hebelte an dem Schulgebäude in der Robert-Bosch-Straße eine Tür auf. In dem Gebäude brach er zwei Getränkeautomaten auf. Er gelangte an die Münzbehälter. Unerkannt konnte er wieder verschwinden. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

