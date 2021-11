Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unbekannter geht auf Bedienungen im Lokal los

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 02:45 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person eine Kneipe in der Münchinger Straße in Markgröningen. Allerdings war die Gaststätte kurz zuvor geschlossen worden. Nachdem der Unbekannte durch die beiden weiblichen Bedienungen, die 19 und 22 Jahre alt sind, gebeten wurde, das Lokal zu verlassen, ging der Unbekannte brutal auf sie los. Er riss den Bedienungen Haare aus, bespuckte sie und fügte ihnen weitere Verletzungen zu. Ein Zeuge wurde durch die Geräuschkulisse im Lokal auf das Geschehen aufmerksam, betrat das Lokal und begleitete den gewaltbereiten jungen Mann auf die Straße. Beim Eintreffen der Polizei war der Täter nicht mehr vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

