Polizei Köln

POL-K: 211310-6-K Skoda nach Rauschfahrt beschlagnahmt

Köln (ots)

In Köln-Höhenhaus haben Polizisten am Dienstagmorgen (12. Oktober) einem 29-Jährigen Autofahrer nach seiner Fahrt durch Mülheim zwei Blutprobe zum Nachweis von Alkohol und Drogen entnehmen lassen. Einen Führerschein konnten sie indes nicht beschlagnahmen, da er gar keinen hat. Aufgrund der erneuten Rauschfahrt beschlagnahmten die Polizisten den Skoda Fabia, an welchem entwendete Kennzeichen angebracht waren. (mm/de)

