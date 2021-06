Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Frau fährt betrunken über eine Verkehrsinsel

Freiburg (ots)

Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitag, 11.06.2021, gegen 02.30 Uhr, die Bundesstraße 317 von Lörrach kommend in Richtung Schopfheim. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Kombination mit einer Alkoholbeeinflussung fuhr die Frau bei der Einfahrt in den Kreisverkehr bei Höllstein geradeaus über die Verkehrsinsel. Dabei überfuhr sie mehrere Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf fuhr sie über eine Wiese und prallte zuletzt gegen ein Vereinsheim. Ein Test ergab ein Ergebnis von etwa 1,2 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Der Pkw musste abgeschleppt werden (Totalschaden). Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

