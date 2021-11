Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Werkzeug und Zubehör gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Werkzeug und Zubehör stahl ein bislang unbekannter Täter, der zwischen Donnerstag 22.00 Uhr und Freitag 04.30 Uhr in der Rosenstraße in Hessigheim zuschlug. Der Dieb brach eine fest mit dem Boden der Ladefläche eines Pritschenwagens verschraubte Metallbox auf, in der sich ein Schlagschrauber, ein Akkuschrauber sowie diverses Zubehör befand, das der Täter stahl. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Sachdienlich Hinweise nimmt der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, entgegen.

