POL-LB: Schwieberdingen: Junge Frau verliert während Autofahrt das Bewusstsein und wird schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor eine 22-jährige Peugeot-Lenkerin am Freitag gegen 00:40 Uhr beim Befahren der Ludwigsburger Straße in Schwieberdingen das Bewusstsein und somit auch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Peugeot kam zunächst nach links von der Straße auf den Gehweg ab und beschädigte Abfalltonnen. In der Folge rollte der PKW auf der Gegenspur in die Gerberstraße ein, überfuhr einen weiteren Bordstein, zerstörte auf dem Weg eine Sitzbank, überfuhr einige Büsche sowie kleine Bäume auf dem Grünstreifen und riss einen Laternenmast aus der Verankerung. Die Irrfahrt endete schließlich am Treppenaufgang eines Hauses. Hierbei wurde zudem ein geparkter Ford leicht beschädigt. Die junge Fahrerin wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen befand sich mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Der zuständige Energieversorger kümmerte sich um die beschädigte Straßenbeleuchtung. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

