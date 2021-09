Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Frauenweiler: Lkw-Fahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinwirkung

Wiesloch-Frauenweiler (ots)

Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste am Freitagnachmittag ein 56-jähriger Lkw-Fahrer abgeben, da er im Ortsteil Frauenweiler mit nahezu 1,0 Promille einen Verkehrsunfall verursachte. Der Mann war gegen 13.40 Uhr auf einem Firmengelände in der Ludwig-Wagner-Straße beim Rangieren gegen einen anderen Lkw geprallt und hatte einen Sachschaden von rund 4.000.- Euro verursacht. Die Ermittlungen dauern an.

