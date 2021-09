Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hubenstraße im Stadtteil Waldhof eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und eine Playstation. Zuvor hatten sie Schränke, Schubläden und Kleidungsstücke nach Beute durchsucht. Hinweise bitte an das Polizeirevier MA-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell