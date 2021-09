Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen nach versuchtem Tötungsdelikt in Lemgo

Die Polizei Bielefeld hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Detmold nach einem versuchten Tötungsdelikt am Donnerstagabend, den 23.09.2021, in Lippe aufgenommen. Zwei Personen erlitten bei einer Auseinandersetzung vor einem Kulturverein in Lemgo schwere Verletzungen.

Bei der Polizei Lippe gingen gegen 20:25 Uhr mehrere Anrufe ein, die einen lautstarken Streit im Bereich des internationalen Kulturvereins in Lemgo meldeten. Zudem erhielt die Polizei Hinweise auf zwei Personen, die durch Stich- beziehungsweise Schnittverletzungen verletzt worden waren. Die Streifenbeamten konnten im Bereich des internationalen Kulturvereins zunächst keine Beteiligten antreffen.

Zwischenzeitlich versammelten sich bis zu fünfunddreißig Personen aus dem Umfeld der Opfer im Bereich des Krankenhauses. Durch das Hinzuziehen weiterer Polizeikräfte aus den umliegenden Polizeibehörden konnte die Lage vor Ort beruhigt werden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen gerieten zur Tatzeit im Bereich des Kulturvereins zwei Personengruppen in Streit. Die verbalen Streitigkeiten gingen in eine körperliche Auseinandersetzung über, bei der bislang unbekannte Täter mit Stichwaffen einem 37-jährigen Bielefelder und einem 25-jährigen Lagenser Verletzungen beibrachten. Beide wurden im Krankenhaus ärztlich behandelt.

Die Polizei Bielefeld richtete die Mordkommission "Stift" unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz ein und nahm die Ermittlungen auf.

Personen, die zur Tatzeit Beobachtungen im Bereich des Kulturvereins sowie der Stiftstraße gemacht haben, werden gebeten sich an die Mordkommission der Polizei Bielefeld unter 0521-5454-0 zu wenden.

