Polizei Bielefeld

POL-BI: Telefon-Betrüger droht mit Auslieferung ins Ausland

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Ein Unbekannter setzte einen Bielefelder am Mittwoch, 22.09.2021, damit unter Druck, dass seine Nichte einen schweren Unfall verursacht habe. Der erschrockene Senior ging auf die Forderung zu einer angeblichen Kaution ein und händigte einer Komplizin Geld aus.

Der 87-jährige Brackweder Anwohner erhielt gegen 16:30 Uhr einen Anruf, bei dem es sich um einen Verkehrsunfall drehte, bei dem ein ausländischer Staatsbürger ums Leben gekommen sein sollte. Am Telefon wurde dem Senior gedroht, dass seine Nichte in das Nachbarland ausgeliefert würde, wenn er nicht eine Kaution von 50.000 Euro zahlen würde.

Weil der Senior diese Summe nicht aufbringen konnte, begnügten sich die Betrüger auch mit weniger Geld und schickten eine Frau zu seinem Wohnhaus. Da die Banken bereits geschlossen waren, sollte ihm mit der direkten Geldübergabe angeblich der weite Weg zum Gericht erspart werden.

Die Beschreibung der tatverdächtigen Frau:

Die Frau war circa 40 Jahre alt und zwischen 165 und 170 cm groß. Sie hatte eine normale Statur und fast schulterlanges brünettes Haar.

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei Bielefeld eine Vielzahl von Hinweisen zu Telefon-Betrügern.

Daher empfiehlt die Polizei, egal wie schrecklich sich die Nachricht am Telefon anhören mag, beenden Sie das Telefongespräch und wenden Sie sich direkt an Ihre Verwandten und an die Polizei. Um nicht weiter unter Druck gesetzt zu werden, ist es wichtig, dass Sie den Kontakt zu den Betrügern unterbrechen.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell