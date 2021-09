Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholungstäter geht in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum-

Ein unbelehrbarer Dieb fiel am Montag, 20.09.2021, bei einem Ladendiebstahl auf. Der Wiederholungstäter ging in Untersuchungshaft.

In einem Supermarkt an der Artur-Ladebeck-Straße erregte ein vermeintlicher Kunde gegen 11:25 Uhr die Aufmerksamkeit des Ladendetektivs. Der Detektiv beobachtete, wie der Mann zahlreiche Kleidungsstücke aus dem Geschäft in seinen Rucksack steckte und dann Richtung Ausgang ging. Der Dieb passierte die Kasse, ohne die Ware zu bezahlen, so dass der Detektiv ihn ansprach und festhielt. Bei dem 35-jährigen polizeibekannten Täter fanden die informierten Polizisten im Rucksack zehn T-Shirts und fünf Regenjacken im Wert von knapp 450 Euro. Die Beute verblieb im Geschäft.

Bereits am Samstag, 11.09.2021, versuchte der 35-Jährige ohne festen Wohnsitz sechzehn Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro aus dem Supermarkt auf die gleiche Weise zu stehlen. In vier weiteren Fällen ermittelt die Kriminalpolizei bereits gegen den Dieb wegen gewerbsmäßigen Diebstahl und in zwei Fällen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Polizisten nahmen den Wiederholungstäter fest. Kriminalbeamte führten ihn dem Richter vor, der Untersuchungshaft anordnete.

