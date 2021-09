Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradfahrender Räuber entreißt Handtasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Ein Radfahrer raubte am Montag, 20.09.2021, an der Hauptstraße einer Bielefelderin die Handtasche und flüchtet.

Eine 57-jährige Bielefelderin parkte ihren PKW gegen 11:15 Uhr an der Hauptstraße in einer Einfahrt zwischen den Hausnummern 73 und 75 und ging über den Gehweg in Richtung der Wikingerstraße. Sie trug ihre weiße Handtasche über der Schulter sowie mit dem Arm unter der Achsel gesichert. Als sie sich vor Hausnummer 75 befand, näherte sich ein Fahrradfahrer von hinten und riss ihr im Vorbeifahren die Handtasche von der Schulter, so dass sie fast zu Fall kam. Der Räuber flüchtete auf seinem Fahrrad mit der Beute über die Hauptstraße in Fahrtrichtung Artur-Ladebeck-Straße.

Das Opfer konnte erkennen, dass der Täter einen schwarzen Pullover mit Kapuze und eine schwarze Jogginghose trug. Die Kapuze war über seinen Kopf gezogen. Er fuhr ein schwarzes Fahrrad.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell