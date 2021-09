Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter und Opfer verschwinden vom Tatort

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Samstag, 18.09.2021, haben Streifenbeamte einen tatverdächtigen Mann vorläufig festgenommen, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Teutoburger Straße mit einer Pistole einen Schuss abgegeben haben soll. Zeugen hatten die Einsatzleitstelle der Polizei informiert und Angaben zu dem Mann gemacht, der mit einer Frau in einem Pkw vom Tatort geflohen war.

Nach den bisherigen Informationen meldeten mehrere Personen über den Polizeinotruf, dass es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Nähe der Webereistraße gegen 22:25 Uhr zu einen Streit zwischen zwei Männern und einer Frau gekommen war. Dabei habe der männliche Begleiter der Frau einmal geschossen.

Während der beteiligte Mann nach der Schussabgabe vom Parkplatz davon lief, entfernten sich der andere Mann und die Frau mit einem Pkw in Richtung der Heeper Straße.

Wenig später entdeckten Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung den gesuchten Pkw.

In dem Auto saßen der 60-jährige Bielefelder Fahrer und seine 30-jährige Tochter als Beifahrerin. Bei der Kontrolle fanden die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Pistole stellten die Polizisten sicher.

Während der laufenden Ermittlungen konnte das Opfer identifiziert und angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass ein 28-jähriger Bielefelder durch einen Schuss leicht im Hüftbereich verletzt worden war. Aufgrund der Schussabgabe wurden die Ermittlungen im Rahmen einer Mordkommission von Kriminalhauptkommissar Tobias Beuscher geführt. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte der Grund für die Streitigkeiten im privaten Bereich der beteiligten Personen liegen.

