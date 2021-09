Polizei Bielefeld

POL-BI: Trio stiehlt teure Jacke

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 20.09.2021, entwendete ein Diebestrio eine hochwertige Jacke aus einem Modegeschäft in der Renteistraße, in Höhe Gehrenberg. Als der Diebstahl auffiel, hatten die Täter das Geschäft bereits verlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:10 Uhr betraten eine ältere Frau und ein älterer Mann, in Begleitung einer jüngeren Frau, das Geschäft. Während die ältere Frau mit dem Ladenbetreiber vor dem Geschäft sprach, schauten sich der Mann und die jüngere Frau im Geschäft um. Als die jüngere Frau einen Artikel kaufte, nutzte der Mann die Situation, um eine hochwertige Daunenjacke unter seine Kleidung zu stecken. Gemeinsam verließ das Trio anschließend das Geschäft.

Die Täter erweckten den Anschein, als würde es sich um ein älteres Ehepaar handeln, welches gemeinsam mit der hochschwangeren Tochter einkaufen ginge. Sie sollen einen osteuropäischen Akzent gehabt haben.

Der ältere Mann wird wie folgt beschrieben: 55 bis 65 Jahre alt und halblange mittelblonde Haare. Er trug ein Fieldjacket, eine schlichte Hose und machte insgesamt eine gepflegte Erscheinung.

Die ältere Frau soll ebenfalls 55 bis 65 Jahre alt sein. Sie hat eine korpulente Statur, dunkle Haare und machte ebenfalls einen gepflegten Eindruck.

Die hochschwangere Frau soll eine schwarze Stretchhose getragen haben. Zudem hatte sie eine Lederhandtasche mit goldenen Trägern der Marke "Alexander McQueen". Sie hatte auch ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zu dem Tatgeschehen oder der Tätergruppe bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell