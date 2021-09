Polizei Bielefeld

POL-BI: Überraschende Straßenüberquerung führt zu Verkehrsunfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Als eine Rad-Fahrerin am Mittwoch, 22.09.2021, unvermittelt die Straße an einer Querungshilfe überquerte, stieß sie mit einem Roller-Fahrer zusammen.

Ein 52-jähriger Roller-Fahrer aus Bielefeld befuhr gegen 13:50 Uhr die Berliner Straße vom Stadtring kommend in Richtung Südring. Eine 26-jährige Fahrrad-Fahrerin radelte auf dem Gehweg der Berliner Straße in die gleiche Richtung und fuhr unvermittelt in Höhe des Stadtparks auf die Straße, um sie zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß und Fahrrad-Fahrerin und Roller-Fahrer stürzten. Die Bielefelderin erlitt leichte, der Kleinkraftrad-Fahrer schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Bielefelder in ein Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

