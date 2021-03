Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 20.03.2021 bis 21.03.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Einbruchdiebstahl in Fleischerei - Am Sonntag, 21.03.2021, um 02:00 Uhr schlugen mindestens zwei bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer Fleischerei in der Industriestraße in Molbergen ein. Die Täter wurden dabei von einem Zeugen beobachtet und angesprochen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten sie unerkannt und ohne Diebesgut flüchten. Es blieb beim Versuch. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Molbergen unter der Rufnummer 04475-941220 entgegen.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am 20.03.2021, gegen 20:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg einen 42-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der mit seinem PKW, VW Touran, mit Anhänger, die B 213 in Fahrtrichtung Emstek befuhr. Da er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für den mitgeführten Anhänger vorweisen konnte, wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro einbehalten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Essen / Oldb. - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Samstag, 20.03.2021, um 20:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger aus Essen / Oldb. mit seinem PKW Daimler, die Alte Cloppenburger Straße in Essen / Oldb. und beabsichtigte nach links in den Windmühlenweg abzubiegen. Hierbei übersah er einen 17-jährigen Essener, der mit einer Mofa den Fahrradweg in Richtung Ortsausgang befuhr. Der 17-jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Emstek - Verkehrsunfallflucht - Wie der Polizei Cloppenburg jetzt erst bekannt wurde, kam es am Donnerstag, 18.03.2021, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Emstek, Halener Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- und / oder Ausparken, einen geparkten PKW, Daimler. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Emstek nimmt hier Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04473-932180 entgegen.

