Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg /Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 19.03./20.03.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Einbruch in Autohaus

In der Nacht vom 19. auf den 20.03.2021 kam es in Cappeln, Großer Kamp, zu einem Einbruchdiebstahl zum Nachteil eines Autohauses. Bislang unbekannte Täter gelangten auf das Gelände und brachen eine Tür des Autohauses auf. Anschließend wurde ein Tresor aus dem Gebäude entwendet und mit Hilfe eines ebenfalls in der Nähe entwendeten Anhängers abtransportiert.

Der Anhänger und Tresor konnten in einem Waldstück im nahegelegenen Ortsteil Tenstedt aufgefunden werden. Die genaue Schadenshöhe ist zur Zeit noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich unter 04471/18600 mit der Polizei Cloppenburg oder unter 04478/95860 mit der Polizei Cappeln in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Einbruch in Autohaus

In der Nacht vom 19. auf den 20.03.2021 kam es in Cloppenburg, Otto-Hahn-Straße, zu einem Einbruchdiebstahl zum Nachteil eines Autohauses. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten eine geringe Zahl von Getränkedosen aus dem Gebäude. Die genaue Schadenshöhe ist zur Zeit noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich unter 04471/18600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Garrel - Diebstahl von Geldbörse

Im Garreler Ortsteil Varrelbusch kam es am Donnerstag, 18.03.2021, zwischen 11:00 und 18:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus an der Garreler Straße. Bislang unbekannte Täter begaben sich durch eine unverschlossene Tür in das Haus und entwendeten zwei Geldbörsen.

Zeugen, welche im o.g. Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden aufgerufen sich unter 04474/939420 mit der Polizeistation Garrel in Verbindung zu setzen.

Molbergen - Sachbeschädigung an Hornissenschaukasten Zwischen dem 12. und dem 16.03.2021 kam es am Erlebnispfad an der Thülsfelder Talsperre im Bereich des Molberger Ortsteils Dwergte zu einer Sachbeschädigung an einem sog. Hornissenschaukasten. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 120 Euro.

Hinweise zum Verursacher werden unter 04475/941220 durch die Polizeistation in Molbergen entgegengenommen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 19.03.2021 gegen 11:45 Uhr, wird in Cloppenburg, Pingel Anton, ein PKW durch Polizeibeamte kontrolliert. Es wird festgestellt, dass der 25- jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Emsteker wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Versicherungsschutz Am Freitag, 19.03.2021 gegen 22:20 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Cloppenburger den öffentlichen Verkehrsraum im Bereich der Kirchhofstraße in Cloppenburg mit einem sog. E-Scooter, obwohl für dieses Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz vorlag.

Im Rahmen der Kontrolle ergab sich zudem der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss vom Betäubungsmitteln stehen könnte Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 19.03.2021 gegen 23:45 Uhr, stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Herzog-Erich-Ring in Cloppenburg fest, dass die kontrollierte 17-jährige Fahrzeugführerin aus Cloppenburg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Im Fahrzeug befand sich zudem eine 18-jährige Cloppenburgerin, welche das Fahrzeug durch die Halterin überlassen bekommen hatte.

Gegen beide Frauen wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell