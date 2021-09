Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelecs im Visier von Tätern

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Brackwede- Brönninghausen-

In der Nacht von Montag, 20.09.2021, auf Dienstag, erbeuteten Täter mehrere hochwertige Pedelecs.

Um 01:45 Uhr nahm ein Anwohner der Senner Straße, in der Nähe der Südstraße, verdächtige Geräusche von seinem Grundstück wahr und sah aus dem Fenster. Als er die offenstehende Tür seines Gartenhauses erblickte, rief er die Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass ein Einbrecher sich in den frühen Stunden des Dienstags gewaltsam Zutritt zu dem Garten des Hauses sowie zum Gartenhaus verschafft hatte. Dem Täter gelang mit einem erbeuteten Pedelec Smart die Flucht.

In der Nacht erbeuteten Diebe ebenfalls in der Salzufler Straße, nahe des Bentrupheider Wegs, Pedelecs. Unbekannten gelang es aus der Garage eines Hauses drei Räder zu entwenden. Montagabend um 20:00 Uhr befanden sich die Fahrräder, ein Pedelec Stevens sowie zwei Pedelec der Marke Riese und Müller, noch in der Garage. Dienstagmorgen um 07:30 Uhr stellten die Eigentümer das Fehlen der Räder fest.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

