Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw drängt Roller ab

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen Zeugen und einen beteiligen grünen Kombi, vor dem ein Rollerfahrer auswich und am Montag, 20.09.2021, in einer Kurve der Straße Am Wiehagen verunglückte.

Gegen 15:45 Uhr fuhr ein 36-jähriger Bielefelder mit seinem Kymco-Roller Am Wiehagen in Richtung Am Strebkamp. In der ersten Linkskurve nach der Einmündung der Oldentruper Straße soll ihm in der Straßenmitte ein Auto entgegengekommen sein, so dass er nach rechts ausgewichen sei, um einen Unfall zu verhindern. Dabei stieß der 36-Jährige mit seinem Roller gegen den Bordstein und stürzte.

Der Autofahrer nahm keine Notiz von dem verunglückten Zweiradfahrer und setzte seine Fahrt fort. Der 36-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Kleinkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell