POL-LIP: Leopoldshöhe. Öffentlichkeitsfahndung nach Telefonbetrug.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe fahndet nach einem Tatverdächtigen für einen Telefonbetrug, bei dem eine 84-Jährige geschädigt wurde. Am 19.10.2021 erhielt die Frau aus Leopoldshöhe den Anruf eines Mannes, der sich als Sohn der Geschädigten ausgab. Er gab vor, an einem Unfall beteiligt gewesen zu sein und nun Geld für eine Operation zu benötigen. Die Geschädigte stellte daraufhin eine Geldkassette im Wintergarten ihres Hauses in der Bechterdisser Heide bereit, die von einem unbekannten Mann vormittags abgeholt wurde. Der Unbekannte geriet beim Betreten des Grundstücks in den Bereich einer Videoüberwachung. Ein Bild des Tatverdächtigen sowie eine Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/71861

Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330.

