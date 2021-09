Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schüttorf (ots)

Am Freitag, 17.09.2021 in der Zeit von ca. 15:55 Uhr bis 16:15 Uhr kam es in der Straße Hafermarkt vor einem dortigen Geldinstitut zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort einen geparkten VW Polo. Der Verursacher entfernte sich mit seinem möglicherweise roten Auto unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Tel.Nr.: 05922/9800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell