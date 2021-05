Polizei Mettmann

POL-ME: Transporter mit 60 % Überladung unterwegs - Haan - 2105083

Mettmann (ots)

Mit mehr als zwei Tonnen Ladung zuviel war am Dienstag, 18. Mai 2021, ein 55-jähriger Duisburger auf der Landstraße in Haan unterwegs. Der Mann hatte auf der Ladefläche seines Ford Transit in Kisten verpackte Maschinen transportiert. Statt der zulässigen Gesamtmasse von 3.500 kg brachte der Transit 5.680 kg auf die Waage. Zudem war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Auf den Fahrer kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, ein Bußgeld (380 Euro für die Überladung, 60 Euro für die Mängel der Ladungssicherung) sowie ein Punkt in Flensburg zu.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell