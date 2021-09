Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnung

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen in eine Wohnung in der Laarstraße eingedrungen. Sie entwendeten unterschiedliche Gegenstände im geschätzten Wert von 13250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell