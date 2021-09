Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Täter auf frischer Tat festgenommen

Lathen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 05:10 Uhr ist eine Person in ein Einfamilienhaus in der Straße Thran eingedrungen. Der 26-jährige Tatverdächtige schlug ein Fenster zu dem unbewohnten Haus ein. Sein Handeln wurde durch Zeugen beobachtet, die umgehend die Polizei riefen. Der Täter konnte im Gebäude durch die eingesetzten Polizisten vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell