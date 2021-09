Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Werkzeuge gestohlen

Samern (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag in den Werkstattraum eines Gehöfts an der Straße "Am Esch" eingedrungen. Sie entwendeten daraus zwei Makita Akkuschrauber und einen Laubbläser von Stihl. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell