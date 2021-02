Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geistenbeck: Paket-Diebe gestellt

Mönchengladbach (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag, 2. Februar, auf einem Supermarktparkplatz an der Wickrather Straße in Geistenbeck einen 26- und einen 31-Jährigen gestellt. Die Männer hatten kurz zuvor gegen 17.20 Uhr auf der Taunusstraße Pakete aus einem Zustellfahrzeug gestohlen. Einer der beiden hatte zudem den Paketauslieferer geschlagen.

Der 34 Jahre alte Paketzusteller war gerade dabei, Pakete auszuliefern, als er die zwei Männer an seinem nicht abgeschlossenen Fahrzeug bemerkte. Er verfolgte die flüchtenden Täter zu Fuß bis zum Kuhlenweg, um die entwendeten Pakete wieder an sich zu nehmen. Einer der Männer schlug den Paketzusteller daraufhin mehrfach ins Gesicht. Ein Zeuge ging dazwischen. Der 26-Jährige und 31-Jährige liefen davon.

Mehrere Polizisten fahndeten in der Umgebung nach den Tätern und nahmen sie auf dem Supermarktparkplatz vorläufig fest. Bei dem 31-Jährigen fanden sie Betäubungsmittel und ein Messer. Ihm entnahm ein Arzt eine Blutprobe, da er augenscheinlich Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die Männer wieder. Sie ermitteln wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls weiter. Gegen den 31-Jährigen schrieben die Polizisten zusätzlich Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (km)

