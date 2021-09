Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Auto angefahren

Emlichheim (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es an der Straße Grasriete zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher hatte dort ein in Höhe Hausnummer 6 geparktes Auto angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

