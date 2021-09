Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Einbruch in Scheune

Osterwald (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend in eine Scheune an der Straße "Am Bauernmuseum" eingedrungen. Sie entwendeten unterschiedliche Werkzeuge im geschätzten Wert von etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

