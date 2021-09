Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mercedes fängt während der Fahrt Feuer

Nordhorn (ots)

Am Freitagnachmittag ist es am Stadtring zum Brand eines Autos gekommen. Die 45-jährige Fahrerin hatte gegen 15.45 Uhr festgestellt, dass Qualm aus den Lüftungsschlitzen in das Fahrzeug eindrang. Als sie stoppte, schlugen Flammen aus dem Motorraum. Das Auto wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ein Totalschaden war allerdings nicht mehr zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell