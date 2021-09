Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Betrunkener übersieht Stauende

Haren (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf der A31 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 47-jährige Beteiligte wurde dabei schwer verletzt. Gegen kurz nach 15 Uhr war ein 31-jähriger Mann aus Haren mit seinem Skoda in Richtung Norden unterwegs. In Höhe Haren übersah er das Ende eines Rückstaus und fuhr auf den Kia Ceed der 47-jährigen Harenerin auf. Die Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verursacher blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

