Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Straßenlaterne beschädigt

Meppen (ots)

Am Samstagmorgen ist es an der Marktstiege zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 9.55 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Unfallverursacherin in Höhe Hausnummer 26 rückwärts in die Straße Nagelshof ein. Dabei stieß sie gegen eine Straßenlaterne und beschädigte diese. Sie entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

