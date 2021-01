Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210101 - 0002 Frankfurt-Eschersheim: 16-Jähriger hatte großes Glück im Unglück

FrankfurtFrankfurt (ots)

(ne)Ein 16-jähriger Jugendlicher ist gestern Abend an der U-Bahnhaltestelle Weißer Stein von einer U-Bahn erfasst worden. In letzter Sekunde hatte ein Passant noch eingegriffen und damit vermutlich noch schlimmeres verhindert. Der Jugendliche war aus bislang nicht bekanntem Grund am Übergang vor die Richtung Innenstadt einfahrende U8 gelaufen. Laut Zeugen soll er die rote Fußgängerampel übersehen und dabei telefoniert haben. Ein Passant reagierte geistesgegenwärtig und zog den 16-Jährigen noch zurück. Auch der Fahrer der U-Bahn versuchte mit einer Notbremsung den Zusammenstoß zu verhindern. Es kam dennoch zum Unfall und der 16-Jährige musste infolge dessen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang wird nun von der Polizei ermittelt.

