Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Diebstahl aus Auto

Spelle (ots)

Bislang unbekannte Täter dringen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag in einen VW Golf an der Beestener Straße ein. An dem Auto, welches wegen einer Panne abgestellt wurde, werden mehrere Bauteile beschädigt. Durch die Täter wird ein Navigationsgerät gestohlen. An dem Auto ist ein Schaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977) 92921 0 entgegen.

