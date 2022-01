Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Am Donnerstag zwischen 16.00 und 18.00 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Reihenhaus in der Danziger Straße die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und drangen so in das Arbeitszimmer des Hauses ein. Dort durchsuchten sie alle Schränke und Behältnisse und entwendeten Schmuck sowie eine noch nicht genau bezifferbare Bargeldsumme. Zeugen, denen im Tatzeitraum im Bereich der Danziger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, setzen sich bitte mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung.

