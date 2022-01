Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Einbruch in Firmengebäude

Lippe (ots)

(TW) In der Nacht auf den 30.12.2021 drangen bisher unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Grevenmarschstraße durch Einschlagen einer Fensterscheibe ein. Gegen 04:40 Uhr wurde der Polizei eine Alarmauslösung gemeldet. Die Täter hatten das Gebäude durch ein weiteres Fenster bereits vor Eintreffen des ersten Streifenwagens wieder verlassen. In dem Gebäude wurden sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Zu einem möglichen Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugen, welche zur Tatzeit in der Grevenmarschstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell