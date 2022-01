Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Ein Wohnhaus an der Bielefelder Straße im Ortsteil Lieme war am Donnerstagnachmittag das Ziel von Einbrechern. In der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 17.30 Uhr drangen die Täter in das Haus ein, nachdem sie ein Fenster des Hauses gewaltsam aufgedrückt hatten. Zielgerichtet durchsuchten sie mehrere Zimmer und flohen im Anschluss mit Schmuck im Wert einer vierstelligen Eurosumme. Zeugen, denen zur Tatzeit im östlichen Bereich der Bielefelder Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden ihre Feststellungen bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell