Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Einbruch in Brillengeschäft Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Mehr als 5.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Brillengeschäft in Nacht von Sonntag auf Montag. Offenbar gelang es dem Einbrecher zunächst nicht die Eingangstüre des Ladens im Quadrat L 12 aufzuhebeln, weshalb dieser die Glasfront beschädigte und sich so unbefugten Zutritt verschaffte. Der oder die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute von mehreren Sonnenbrillen und Elektrogeräten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 an die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Oststadt zu wenden.

