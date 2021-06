Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei 18-Jährige von 3er-Gruppe angegriffen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei 18-jährige Männer wurden am frühen Samstagmorgen von drei 18 bis 21-Jährigen angegriffen und verletzt. Die Personen trafen gegen 1.20 Uhr in der Carl-Theodor-Straße, kurz von der Unterführung am Bahnhof aufeinander und gerieten in Streit. In dessen Verlauf erlitt ein 18-Jähriger schwere Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 1.15 Uhr und 1.45 Uhr auf eine Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell