Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock - Jugendliche lösten Notbremsung eines Zuges aus -

Coesfeld (ots)

Am gestrigen Samstag, 10.07.2021, gegen 16:35 Uhr, hielten sich 3 Jugendliche auf den Gleisen einer Eisenbahnbrücke in Lüdinghausen, in der Bauerschaft Berenbrock, auf. Ein herannahender Zug führte eine Notbremsung durch, um einen Zusammenstoß mit den Jugendlichen zu vermeiden, zeitgleich sprangen die Jugendlichen zur Seite. Es kam niemand zu körperlichem Schaden. Ein Strafverfahren gegen die Jugendlichen wurde eingeleitet.

